Costolette di maiale in padella: ricetta rustica e saporita

Descrizione

Le costine sono un classico secondo piatto che può essere preparato in tanti modi diversi. Oggi vi proponiamo delle gustose costolette di maiale cotta in padella, con la sola aggiunta di aglio, rosmarino e vino bianco. Seguendo le nostre indicazioni, otterrete delle costine morbide e aromatiche, ideali da gustare ancora calde con un contorno rustico a piacere, come le patate sabbiose con erbe e pangrattato.