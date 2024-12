Un weekend di sapori a Milano

Milano si prepara a un weekend ricco di eventi gastronomici imperdibili, dal 27 al 29 dicembre. Per chi rimane in città dopo le festività natalizie, è l’occasione perfetta per scoprire nuove aperture e gustare piatti della tradizione. La città offre una varietà di esperienze culinarie, dai ristoranti storici ai cocktail bar innovativi, per soddisfare ogni palato.

Nuove aperture da non perdere

Tra le novità più attese c’è l’apertura di Rodrigo, un ristorante bolognese che ha fatto la storia dal 1949 e che ora approda a Milano. Situato in zona Tortona, questo locale si trasformerà in un cocktail bar, bistrot e ristorante gastronomico, proponendo piatti iconici degli Anni ’80 e ricette tradizionali bolognesi. I visitatori potranno gustare tortellini, lasagne, penne alla vodka e un delizioso risotto scampi e Champagne. L’apertura è prevista per metà gennaio 2025, ma vale la pena segnare questa data sul calendario.

Tradizione milanese e prodotti locali

Per chi desidera immergersi nella cucina tradizionale milanese, Zipo è una tappa obbligata. Situata a Zibido San Giacomo, questa azienda agricola offre prodotti freschi e genuini, tra cui formaggi e riso Carnaroli, il tutto all’interno di una storica cascina sforzesca del ‘400. Qui, i visitatori possono acquistare ingredienti di alta qualità e scoprire il processo di produzione. Inoltre, non si può perdere Celeste, una nuova vineria artigianale nel Mercato Isola, dove il sommelier Alessandro Perricone propone una selezione di bottiglie naturali da gustare in un ambiente accogliente.

Un aperitivo con stile

Per un aperitivo indimenticabile, Rumore è il cocktail bar da visitare. Situato all’interno dell’hotel Portrait Milano, questo locale offre un’atmosfera glamour Anni ’60, con un palco al led per musica dal vivo. È il luogo ideale per sorseggiare cocktail creativi e godere di spettacoli serali, rendendo ogni visita un’esperienza unica. Infine, per chi ama i dolci, Naëve è una pasticceria da non perdere. Fondata da due musicisti, questa pasticceria offre una selezione di dolci provenienti da tutto il mondo, tra cui viennoiserie, cheesecake e pasticceria francese, per un viaggio di sapori indimenticabile.