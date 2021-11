Focaccia al cucchiaio: ricetta semplicissima, veloce e saporita

Descrizione

La focaccia al cucchiaio è un soffice e invitante lievitato rustico, che si prepara in pochi minuti con un impasto ad alta idratazione all’olio extravergine d’oliva. Questa ricetta non richiede l’uso della planetiaria ed è adatta anche ai principianti. Divertitevi a prepararla in casa in vista di un aperitivo o una cena con gli amici, oppure gustatela come snack o alternativa sfiziosa al pane.