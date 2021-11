Descrizione

La semplicità di una frittata, unita alla versatilità della classica piadina romagnola, in un originale formato che piace a grandi e piccoli. Oggi vi proponiamo la ricetta facile e veloce della frittata di piadina, ideale da farcire a piacere e portare in tavola a pranzo, a cena o come spuntino sostanzioso.