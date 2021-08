Descrizione

La piadina romagnola è una specialità tipica della cucina emiliana, apprezzata per il suo sapore rustico, il suo profumo invitante e la sua versatilità. La piadina romagnola fatta in casa è ottima da farcire in mille modi diversi ed è perfetta da gustare a pranzo o come spuntino. La ricetta originale prevede l’aggiunta di strutto e si prepara con ingredienti semplici: farina, acqua, sale e lievito.