Descrizione

La frittata di pane e carne è una ricetta contadina, semplice e ricca di gusto, ottima da portare in tavola ogni qualvolta si abbia poco tempo per cucinare. Si prepara in pochi minuti e piace a tutta la famiglia: questa frittata rustica è ottima da proporre sia come secondo piatto, sia come piatto unico, magari accompagnata con un contorno di verdure di stagione o una semplice insalata.