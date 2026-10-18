Una serata di gusto si trasforma in un progetto sanitario per la Monza e i suoi dintorni.

Il 24 novembre lo Sporting Club di Monza ospiterà il secondo capitolo di “chef for Health”, una cena di beneficenza che riunisce i più celebri chef della Brianza per finanziare un innovativo servizio sanitario itinerante della Croce Rossa locale. L’iniziativa, già apprezzata lo scorso anno, prevede una serata all’insegna del gusto e della solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere le risorse necessarie per acquistare un veicolo attrezzato a portare la salute direttamente nelle case dei cittadini.

Il gala Chef for Health: data, luogo e protagonisti

La festa si svolgerà il 24 novembre nella elegante cornice dello Sporting Club, situato in viale Brianza, mentre la sera del 26 ottobre è prevista una cena di rappresentanza al ristorante Il Moro, dove verrà presentato il menù che successivamente sarà inserito nelle carte dei ristoranti dei partecipanti. Ai fornelli si alternano Vincenzo e Salvatore Butticè, Adriano Del Mastro, Giuliano Fusaro, Fabio Silva, Giuseppe Silvestro e Edoardo Fumagalli, chef stellato a Trento ma originario di Renate. La presenza di questi professionisti, tutti legati al territorio monzese, conferisce all’evento il valore di una vera serata d’élite dedicata al bene comune.

I piatti firmati dagli chef

Il menù, ideato collettivamente, celebra le eccellenze monzesi con piatti che reinterpretano le tradizioni locali: dalle carnaricce di Regione alle paste fresche della Brianza, passando per creazioni contemporanee firmate da Fumagalli. Ogni portata sarà accompagnata da una breve presentazione che spiega il legame tra la cucina e la salute, trasformando la degustazione in un momento di consapevolezza alimentare e di raccolta fondi.

Obiettivo della raccolta: l’unità mobile di prossimità

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un veicolo dal valore indicativo di 100 000 euro, il cui equipaggiamento sarà definito in base alle necessità espresse dalle amministrazioni locali e dagli enti sanitari. L’unità, denominata “unità mobile di prossimità”, servirà i cittadini di Monza e dei dieci comuni limitrofi – Besana, Biassono, Briosco, Camparada, Correzzana, Lesmo, Renate, Triuggio, Vedano e Veduggio – garantendo controlli di pressione, glicemia, screening preventivi e attività di orientamento verso i servizi sanitari disponibili.

Funzionalità e accessibilità

Il progetto prevede una struttura priva di barriere architettoniche con una pedana mobile che permetta l’accesso anche a persone con difficoltà di deambulazione. Oltre agli esami di routine, l’unità promuoverà progetti dedicati agli anziani e ai soggetti fragili, offrendo sessioni di educazione sanitaria e counseling. La flessibilità del veicolo consentirà di intervenire in cortili di condomini, centri anziani e piazze pubbliche, rispondendo a bisogni spesso non intercettati dal tradizionale sistema ospedaliero.

Come partecipare e i dettagli operativi

Il costo di partecipazione alla cena è fissato a 150 euro a persona; è possibile prenotare un tavolo per dieci persone al prezzo di 1 400 euro. Le prenotazioni sono aperte sul sito dedicato o tramite mail all’indirizzo grangala@. L’evento è patrocinato dal Comune di Monza, dalla Provincia di Monza e Brianza, da Confcommercio e dall’Istituto Olivetti di Monza, che ha coinvolto anche i propri allievi per una prova pratica sul campo. Inoltre, la Croce Rossa ha destinato 5 000 euro all’ospedale San Gerardo per l’acquisto di un mammografo, dimostrando l’impegno trasversale verso la prevenzione.