Che cos’è la galanga?

La galanga, conosciuta anche come zenzero thailandese, è una spezia appartenente alla famiglia delle zingiberaceae. Il suo nome scientifico è Alpinia Galanga e si distingue per il suo profilo aromatico unico. Originaria del Sud Est asiatico, è particolarmente apprezzata in paesi come Thailandia, Malesia e Indonesia. La pianta presenta foglie verdi e frutti rossi, e la parte commestibile è la radice rizomatosa, che può essere utilizzata fresca, essiccata o in polvere.

Proprietà benefiche della galanga

La galanga non è solo un ingrediente aromatico, ma possiede anche numerose proprietà curative. Nella medicina tradizionale cinese, è considerata un rimedio efficace per problemi respiratori, come raffreddore e tosse. Inoltre, grazie al suo alto contenuto di fibre e vitamine, favorisce la digestione e contribuisce alla regolarità intestinale. Si ritiene che possa alleviare dolori artritici e, secondo alcune leggende, stimolare l’esuberanza virile. Ildegarda di Bingen la definiva la “spezia della vita” per le sue molteplici virtù.

Come utilizzare la galanga in cucina

La galanga è un ingrediente versatile che può arricchire una varietà di piatti. Nella cucina thailandese e indonesiana, è spesso utilizzata per insaporire zuppe, carni e pesci. Un esempio famoso è la zuppa di pollo thailandese, dove la galanga si combina con aglio, limone e peperoncino. Può anche essere utilizzata per dare un tocco speciale a risotti e piatti a base di legumi. Per chi cerca un’alternativa pratica, la galanga in polvere è ideale per preparare curry e zuppe esotiche. È importante notare che, essendo un sapore intenso, è consigliabile utilizzarne una quantità moderata, specialmente per chi non è abituato al suo gusto.

Conservazione e acquisto della galanga

La galanga fresca è generalmente reperibile nei mercati asiatici, ma può anche essere acquistata online. Per conservarla, è consigliabile avvolgerla in carta assorbente e riporla in frigorifero, dove si mantiene per circa due settimane. Se si desidera conservarla più a lungo, è possibile congelarla a fettine. La galanga in polvere, invece, deve essere conservata in un contenitore ermetico, lontano da luce e umidità, per preservare il suo aroma e sapore. Quando si utilizza la galanga, è importante sbucciarla e grattugiarla o tritarla prima dell’uso.