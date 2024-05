L’estate si avvicina, le temperature si alzano, e hai voglia di un gustoso gelato e ti trovi nella città di Crema? Scopri le migliori gelaterie e la guida tra le gelaterie più buone da provare!

Gelaterie più buone a Crema: quali sono le migliori?

Con l’avvicinarsi dell’estate, dopo aver detto finalmente addio all’inverno, viene quasi sempre voglia di gustarsi un bel gelato che sia dai gusti più classici come cioccolato e panna a quelli più particolari e anche esotici. Anche la città di Crema si prepara alla bella stagione, e se siete alla ricerca delle gelaterie più buone da provare a Crema questo è l’articolo che fa per voi! Scoprite quali sono le migliori gelaterie di Crema.

Gelateria Bandirali

Tra le gelaterie più buone di Crema non possiamo non citare la gelateria Bandirali che si trova nel centro. Nata negli anni ’50 racchiude in sé la storia di tre generazioni di gelatieri artigiani, dunque, è il luogo paradisiaco se siete amanti del gelato artigianale al 100%. Questa gelateria in via Piacenza, 93 a Crema offre anche gelati per vegani, in un ambiente accogliente con sedie moderne e mattoni a vista in un’elegante gelateria.

Ice Cream

Per assaggiare un ottimo gelato artigianale dovete far tappa alla gelateria Ice Cream in Piazza Giovanni XXIII, 25, Crema provincia di Cremona. In una location molto semplice, umile ma accogliente potrete fermarvi a godervi il vostro gelato artigianale dai gusti classici a quelli più ricercati. Uno spazio confortevole dove fermarsi a mangiare il gelato oppure acquistarlo e mangiarlo al di fuori.

Gelateria Fico Moro

In via Camillo Benso Conte di Cavour, 28/a, sempre a Crema troverete la gelateria Fico Moro dai gusti molto ricercati e particolari nonché ottimi da gustare. Anche per chi ha intolleranza al lattosio ci sono moltissimi gusti senza contenere latte, e poi uno dei gusti più particolari è quello al mojito e limone e basilico freschissimo oppure lime con zenzero, ma è buonissimo anche il pistacchio naturale e il cioccolato fondente.

Gelateria Rosa

Questa gelateria da provare, in via Mazzini, 88 vi offre una vasta gamma di gusti di gelato artigianale dai più particolari a quelli più “richiesti” come nocciola, pistacchio e panna. Se vi dirigete qui alla gelateria Rosa dovete però lasciarvi andare a gusti più particolari perché gli ingredienti sono davvero freschi e genuini: non ve ne pentirete!