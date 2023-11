Quali sono i migliori ristoranti di pesce di Cremona in cui andare a mangiare se ci si trova in città? Alcuni locali da provare.

Cremona è una delle località più amate della Lombardia: quali sono i migliori ristorante di pesce in cui recarsi per pranzo o per cena? Ecco la lista dei locali più apprezzati da residenti e visitatori.

I migliori ristoranti di pesce a Cremona: la lista

La Borgata

Al civico 205 di via Bergamo, è possibile pranzare o cenare a La Borgata, un rinomato ristorante specializzato in cucina di pesce di altissimo livello. Il locale non rappresenta soltanto un cult della ristorazione cremonese ma è anche un luogo in cui lasciarsi andare e farsi trasportare dentro un’esperienza culinaria unica e autentica. Le specialità della casa sono principalmente a base di pesce – sempre freschissimo – come carpaccio di tonno, insalata di mare, branzino al sale, riso al nero di seppia, spiedini di pesce spada, raviolini di branzino al timo e molto altro ancora. Presenti in menù, poi, anche opzioni a base di carne.

La Sosta

Ubicata in via Vescovo Sicardo 9, La Sosta è un locale elegante situato in centro storico che propone una cucina a metà strada tra la tradizione cremonese e i piatti a base di pescato sempre fresco per gli amanti del genere. Ogni pietanza è realizzata con prodotti di ottima qualità, inclusi salumi e formaggi. Tra i piatti più amati del ristorante ci sono i marubini, il bollito, specialità a base di tartufi e porcini.

Hosteria 700

Il ristorante Hosteria 700, al civico 1 di piazza Gallina, offre ai clienti la possibilità di sperimentare una cucina casalinga, profondamente votata all’utilizzo di prodotti bio. Il ristorante è specializzato nella realizzazione di piatti tipici della tradizione gastronomica veronese da gustare mentre ci si trova tra pareti affrescate e mobili antichi. Tra le specialità della casa ci sono la “sinfonia della terra cremonese” con mostarda home made ai marubini burro e salvia o ai tre brodi o il guancialino brasato con polenta. Disponibili in menù anche opzioni gluten free.

Quadrophenia Restaurant

Da Quadrophenia Restaurant, gli avventori vengono catapultati in una location rock sia nella forma che nella sostanza. Il locale, molto gradito agli amanti della musica, conquista anche gli appassionati di cucina con proposte mai banali. In menù, si trovano sempre piatti cucinati con prodotti di stagione. Tra le specialità della casa ci sono marubino soleggiato con crema di zucchine e i suoi fiori; gramigna paglia e fieno con gamberi stracciata e bergamotto; tentacolo di polpo piastrato, patate al forno e salsa Caesar; e molto altro ancora.

Il Violino

In via Sicardo 3, all’interno di un antico palazzo, si trova Il Violino. Aperto da padre e figlio e in attività da poco più di due decenni, il ristorante è rapidamente diventato un punto di riferimento per chi desidera trascorrere una serata di compagnia all’insegna del gusto. Accanto ai piatti tipici della tradizione cremonese, in menù ci sono anche proposte meno usuali come la faraona ripiena, pak-choi, funghi e fondo d’arrosto al vino. Inoltre, si può scegliere tra due menù degustazione, battezzati “Lasciaci fare” e “La tradisioon”.