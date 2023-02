Quanto costa cenare del ristorante lounge bar Gilda vicino al lungomare di Sanremo? Prezzi, piatti in menù, location e come prenotare una cena.

Gilda è un ristorante lounge bar di Sanremo situato in prossimità del molo, a soli 300 metri dal Teatro Ariston, in cui dal 7 all’11 febbraio 2023 si terrà il festival di Sanremo. Il menù è ispirato alla cucina mediterranea e propone un’ampia e variegata selezione di piatti che rendono omaggio alla cucina tradizionale italiana, realizzati con ingredienti stagionali di alta qualità, con una particolare predilezione per quelle che sono le specialità più amate della cucina ligure.

Ideale per chiunque voglia concedersi un’esperienza culinaria di alto livello, in una location elegante e accogliente, nella meravigliosa Città dei Fiori. Scopriamo insieme dove si trova, il menù e quanto costa una cena.

Location

Il ristorante Gilda si trova in via Nino Bixio 53 a Sanremo, a pochi passi dal Molo Sud e dal Forte di Santa Tecla, un edificio storico risalente al ‘700 che spesso ospita convegni e mostre.

L’arredo in stile classico, insieme al pianoforte a coda presente in sala, rende l’atmosfera accogliente e ricercata.

Il Gilda aperte dal martedì alla domenica esclusivamente a cena, dalle 19 alle 23. È consigliabile prenotare in anticipo, chiamando o compilando l’apposito form sul sito.

Menù degustazione

La cucina del ristorante Gilda è curata dallo chef Stefano Terenzi, che propone il menù degustazione “A Mano Libera”: un percorso degustativo composto da cinque portate e un dolce.

Il prezzo è di 65 euro e include acqua e caffè, mentre i vini possono essere ordinati separatamente consultando l’apposita carta che comprende numerose etichette italiane, francesi, con una vasta selezione di champagne, spumanti, franciacorta, vini rossi, bianchi e rosè.

Menù completo

Il menù alla carta include una selezione di antipasti classici e cruditè di pesce, primi piatti, secondi piatti e dolci. È possibile ordinare anche una selezione di formaggi accompagnati con miele e composte, al prezzo di 9 euro.

Antipasti

Gli antipasti includono il classico vitello tonnato e una selezione di piatti a base di pesce e frutti di mare, sempre accompagnati con verdure di stagione, come i calamaretti scottati con carciofi a crudo e il gratin di stoccafisso, patate e porri al latte, che reinterpreta in chiave contemporanea e gourmet il tradizionale stoccafisso brandacujun della tradizione lugure.

Il prezzo degli antipasti varia da 16 a 20 euro.

Crudi e Marinati

In questa categoria rientrano diverse specialità a base di pesce crudo, tra cui i pregiati gamberi di Sanremo (8 euro al pezzo), ostriche, scampi, tartare e il classico Plateau Royal di molluschi e crostacei (150 euro), servito per tutto il tavolo.

La pasta fatta in casa

Un omaggio alla tradizione italiana: la classica pasta fatta in casa in diversi formati, dagli intramontabili spaghetti alle vongole (20 euro), ai gustosi ravioli di patate e cipolla con salsa di rana pescatrice. Il risotto racchiude i sapori tipici della cucina ligure, con la sua miscela di erbe spontenee (preboggion) e i gamberi rossi scottati (28 euro).

Secondi

Tra i secondi piatti il pescato del giorno viene riproposto al forno o al sale, ma anche come fritto misto (25 euro) e nella versione gourmet con puntarelle, castagne e anacardi (26 euro). Per chi dovesse preferire la carne al pesce, viene proposto dallo chef un gustoso brasato di manzo al barolo con purea di sedano rapa, ispirato alla cucina piemontese (30 euro).

Dessert

La carta dei dessert include alcuni dei dolci più amati di sempre: il tiramisù, il classico tortino al cioccolato dal cuore morbido, il babà, la cheesecake e la sfera di cioccolato. Il prezzo varia da 8 a 9 euro.