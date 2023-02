Cicerchiata di Carnevale: ricetta facile e veloce con il Bimby

Descrizione

Avete mai assaggiato la tradizionale cicerchiata? Si tratta di un dolce composto da tante piccole frittelline, che viene preparato in Abruzzo, Molise e nelle Marche nel periodo di Carnevale. Se ancora non l’avete provata, questa è l’occasione giusta per farlo. Scoprite come prepararle con il Bimby seguendo le nostre indicazioni!