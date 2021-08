Descrizione

Gli gnocchetti con mortadella e pistacchio sono un gustoso primo piatto, dal sapore stuzzicante e vivace, pronto da portare in tavola in pochi minuti e perfetto per qualsiasi occasione. La sapidità della mortadella a cubetti, la croccantezza della granella di pistacchi e la cremosità dello stracchino regalano al piatto un perfetto equilibrio. Leggete la ricetta e provateli: vi conquisteranno al primo assaggio!