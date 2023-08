Descrizione

Preparare gli gnocchi di patate senza glutine è semplicissimo. Se siete celiaci e sognate di gustarvi un buon piatto di gnocchi fatti in casa conditi con burro e salvia o con un classico sugo di pomodoro, allora non dovete far altro che seguire passo dopo passo le nostre indicazioni. Otterrete degli gnocchi morbidissimi e saporiti, che cuociono in breve tempo senza sfaldarsi. Un consiglio: scegliete un buon mix di farine senza glutine per pasta fresca, oppure preparatelo in casa miscelando 200 g di farina di riso e 100 g di fecola di patate.