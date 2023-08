Quanto costa mangiare da Vico Pizza & Wine a Roma: menù e prezzi

Sognate di poter gustare la vera pizza napoletana nel cuore di Roma, preparata con a regola d’arte e cotta nel forno a legna? Vico Pizza & Wine potrebbe essere il posto che fa per voi. Si tratta di una nuova pizzeria aperta di recente in piazza Rondanini, a due passi dal Pantheon. Non è una pizzeria qualunque, ma il frutto della passione e dell’esperienza di Enzo Coccia, uno dei più famosi e apprezzati maestri pizzaioli napoletani, titolare della pizzeria La Notizia a Napoli, nonché uno degli autori del disciplinare europeo che regola la produzione della pizza come specialità tradizionale. Andare da Vico Pizza & Wine significa assaporare l’autentica pizza napoletana, ma anche scoprire nuove e originali proposte gastronomiche, accompagnate da una ricca selezione di vini. Vediamo insieme cosa offre questa pizzeria e quanto costa una cena.

Location & Orari

Vico Pizza & Wine si trova all’interno di palazzo storico del centro di Roma, edificato nel 1500 per volere dal cardinale Thomas Wolseyche. La pizzeria occupa due sale affrescate, che creano un’atmosfera elegante e suggestiva. L’arredamento è curato nei dettagli, con un tocco di modernità che si sposa con lo stile classico. Il locale dispone anche di una bellissima e fornitissima cantina dei vini esposta, che fa da sfondo alle tavolate.

Vico Pizza & Wine apre tutti i giorni: la domenica esclusivamente a pranzo, il lunedì a cena e dal martedì al sabato sia a pranzo che a cena.

Menù e prezzi

Il menù propone sia le classiche pizze napoletane, come la margherita (15 euro) e la marinara (12 euro), sia delle pizze gourmet, create con abbinamenti originali e raffinati. Ecco qualche esempio:

L’Avvincente : Pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop, Mozzarella Di Bufala Campana Dop, Culatello Di Zibello Dop, Gocce Di Pesto Genovese e Tarallo Napoletano Sbriciolato.

: Pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop, Mozzarella Di Bufala Campana Dop, Culatello Di Zibello Dop, Gocce Di Pesto Genovese e Tarallo Napoletano Sbriciolato. La Nerano : Fior di Latte, Crema Di Zucchine, Zucchine Fritte, Provolone Del Monaco, Olio Extravergine Di Oliva Colline Salernitane Dop e Basilico;

: Fior di Latte, Crema Di Zucchine, Zucchine Fritte, Provolone Del Monaco, Olio Extravergine Di Oliva Colline Salernitane Dop e Basilico; Pantheon : Pomodoro a Pacchetelle, Carne Macinata Di Maiale, , Fior di Latte, Olio Extravergine Di Oliva Colline Salernitane Dop, Pecorino Romano Dop, Basilico e Pepe;

: Pomodoro a Pacchetelle, Carne Macinata Di Maiale, , Fior di Latte, Olio Extravergine Di Oliva Colline Salernitane Dop, Pecorino Romano Dop, Basilico e Pepe; La Rifiorita: Provola Di Bufala Campana Dop, Fiori Di Zucca Saltati In Padella, Pecorino Romano Dop, Olio Extravergine Di Oliva Colline Salernitane Dop e Basilico.

Il menù di Vico Pizza & Wine prevede anche una serie di antipasti tipici della tradizione napoletana, come i calzoni ripieni con vari ingredienti e la Mozzarella di Bufala DOP servita con pomodori e rucola (25 euro).

Per avere un’idea di quanto costa mangiare da Vico Pizza & Wine, possiamo fare un esempio di una cena per due persone. Supponiamo di ordinare due calzoni ripieni come antipasto (10 euro), due pizze gourmet, una Avvincente (29 euro) e una Fiorita (22 euro), e come dolce un babà caprese (9 euro) e un semifreddo alla vaniglia e lampone (14 euro). Con il coperto e l’aggiunta delle bevande, la spesa totale per due persone è di circa 100 euro. Si tratta di un prezzo abbastanza elevato, ma in linea con la qualità del cibo, del servizio e della location.