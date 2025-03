Un evento per la salute delle donne

Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, si svolgerà un evento speciale intitolato “Gusta la prevenzione, la salute è nel piatto”. Questo incontro, organizzato dall’Ausl di Piacenza in collaborazione con Coldiretti Piacenza, si terrà presso il Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Farnesiana 17, a Piacenza, a partire dalle ore 10.30. L’incontro avrà come obiettivo principale quello di sensibilizzare le donne sull’importanza delle scelte alimentari per la salute, un tema di fondamentale rilevanza in un’epoca in cui l’alimentazione gioca un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie.

La sfida della ricetta smart e sana

Una delle attrazioni principali dell’evento sarà la “sfida speciale” dal titolo “Ricetta smart & sana”. Le partecipanti avranno l’opportunità di condividere ricette veloci, nutrienti e semplici, utilizzando almeno una verdura di stagione. Le ricette dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail [email protected] e presentate dal vivo al Mercato Coperto. La dietista Elisa Carrai commenterà le ricette e selezionerà quella che risulterà più equilibrata e creativa dal punto di vista nutrizionale. L’autrice della ricetta vincente riceverà un gustoso omaggio dal Mercato Coperto, rendendo l’esperienza ancora più gratificante.

Alimentazione e prevenzione

Dante Palli, direttore della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza, sottolinea l’importanza di un’alimentazione sana e bilanciata. “Alimentazione e salute sono strettamente legate, e diversi studi scientifici confermano che una dieta equilibrata può davvero fare la differenza nella prevenzione del cancro al seno”, afferma Palli. Ogni donna ha il potere di prendersi cura di sé, adottando scelte alimentari consapevoli e uno stile di vita attivo. La dieta mediterranea, unita a una regolare attività fisica, non solo aiuta a mantenere il peso sotto controllo, ma rafforza anche il corpo, migliorando l’equilibrio metabolico e ormonale. Questo è il miglior investimento che possiamo fare per la nostra salute.

Un’iniziativa di comunità

Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza, esprime orgoglio per la collaborazione con l’Ausl in questa iniziativa. “Siamo orgogliosi di condividere con l’Ausl questa proposta per la Festa della Donna, che mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle scelte consapevoli a tavola e che accende i riflettori sui nostri produttori del Mercato Coperto”, afferma Gallizioli. L’evento rappresenta un momento di comunità e aggregazione, per costruire una città sempre più attenta e sensibile alle politiche del cibo locale. Non mancate, quindi, sabato 8 marzo, per celebrare insieme la Festa della Donna e scoprire nuovi modi per prendersi cura di sé attraverso il cibo.