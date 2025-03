La nuova serie di Meghan Markle: ricette e giardinaggio su Netflix

Meghan Markle, la duchessa del Sussex, ha recentemente debuttato con la sua nuova serie su Netflix, intitolata “With Love, Meghan”. Questo programma, composto da otto episodi, offre uno sguardo intimo sulla vita quotidiana di Meghan, dove la cucina, il giardinaggio e l’arte dell’ospitalità si intrecciano in un mix affascinante. La serie è stata lanciata il 5 marzo e ha già suscitato grande curiosità tra i fan e i critici.

Un viaggio tra ricette e ospiti speciali

Ogni episodio, della durata di circa 30 minuti, vede Meghan accogliere diversi ospiti, tra cui chef rinomati e personalità del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti figurano lo chef Roy Choi, l’attrice e scrittrice Mindy Kaling, e la chef Alice Waters. Insieme, preparano piatti deliziosi, si dedicano al giardinaggio e creano decorazioni per la casa, come candele e ghirlande di palloncini. Questo approccio non solo mette in risalto le abilità culinarie di Meghan, ma offre anche un’opportunità per esplorare la convivialità e l’importanza delle relazioni umane.

Ricette che sorprendono e fanno discutere

Nonostante l’entusiasmo generale, alcune ricette presentate nella serie hanno sollevato perplessità, in particolare quella degli “spaghetti in padella”. Meghan ha mostrato un metodo di preparazione poco convenzionale, versando acqua bollente direttamente sulla pasta secca, un approccio che ha fatto storcere il naso a molti italiani. Inoltre, la duchessa ha definito la pasta italiana “noodles”, un termine che ha suscitato ulteriori discussioni. Tuttavia, la serie non si limita a ricette discutibili; offre anche piatti che possono essere facilmente replicati a casa, come dolci e antipasti creativi.

Un nuovo capitolo con “As Ever”

In concomitanza con il lancio della serie, Meghan ha presentato la sua prima collezione di articoli sul sito “As Ever”, che riflette il suo amore per il cibo e il giardinaggio. Tra i prodotti disponibili ci sono mix per crepes, biscotti decorati, tisane e marmellate. Anche se i prezzi non sono stati resi noti, i fan possono aspettarsi un assortimento di articoli che celebrano la bellezza delle piccole cose nella vita quotidiana. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella carriera di Meghan, che continua a esplorare nuove opportunità nel mondo dell’intrattenimento e del lifestyle.