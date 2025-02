Un’iniziativa familiare nel cuore di Roma

In una zona residenziale di Roma, lontana dai circuiti turistici, sorge Hettaro, una bottega che si distingue per la qualità dei suoi prodotti alimentari. Fondata da Gian Marco Pierantozzi, classe 1991, Hettaro è il risultato di una passione che affonda le radici nell’orto di famiglia, attivo da oltre cinquant’anni. Gian Marco, inizialmente coinvolto solo nei mercati, ha deciso di dare vita a questo progetto durante la pandemia, rispondendo a una crescente domanda di prodotti freschi e locali.

Un orto biodinamico a pochi passi dalla bottega

La coltivazione da cui provengono i prodotti di Hettaro si trova a breve distanza dal negozio, nella zona di Vallesanta, a nord-ovest di Roma. Qui, l’orto di circa cinque ettari è gestito dal padre di Gian Marco, seguendo pratiche agricole che si ispirano ai principi della biodinamica. Questo approccio garantisce verdure di stagione e frutta fresca, disponibili tutto l’anno. Circa il 70% dei prodotti offerti proviene da piccoli agricoltori della provincia di Roma, creando una rete di sostenibilità e supporto alla comunità locale.

Un assortimento variegato e di qualità

Oltre alle verdure fresche, Hettaro offre una selezione di prodotti alimentari di alta qualità. I clienti possono trovare salumi e formaggi di produttori locali come Casale Nibbi e Ammano, pane fresco da Tularù e legumi, oltre a una gamma di prodotti vegani. Gian Marco si impegna a conoscere personalmente i produttori, garantendo così che ogni articolo in vendita rispetti gli standard di qualità e sostenibilità. Inoltre, è possibile gustare piatti preparati da Rumi Bottega Organica, offrendo un’alternativa sana e gustosa per una pausa pranzo.

Un successo in crescita

Nonostante le sfide iniziali nel far comprendere il valore dei prodotti freschi e locali ai residenti del quartiere, Hettaro ha trovato il suo pubblico. Oggi, l’attività è in continua espansione, attirando clienti che cercano un’alimentazione sana e sostenibile. Gian Marco continua a innovare, introducendo nuovi arrivi e specialità, mantenendo viva la connessione con il territorio e i suoi produttori.