Scopri i segreti per un pane fragrante e morbido, perfetto per ogni occasione.

Ingredienti per il pane fatto in casa

Per realizzare un delizioso pane fatto in casa, avrai bisogno di pochi ingredienti genuini. Ecco cosa ti serve:

500 g di farina (puoi usare farina 00 o integrale)

300 ml di acqua tiepida

10 g di lievito di birra fresco

1 cucchiaino di zucchero o miele

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

10 g di sale

Preparazione dell’impasto

Inizia sciogliendo il lievito di birra in 100 ml di acqua tiepida, aggiungendo lo zucchero o il miele per attivarlo. In una ciotola capiente, versa la farina e crea una fontana al centro. Aggiungi il lievito sciolto, l’olio e il restante 200 ml di acqua, iniziando a mescolare con un cucchiaio di legno.

Quando gli ingredienti iniziano a amalgamarsi, unisci il sale e inizia a impastare energicamente con le mani. Continua a lavorare l’impasto per almeno 10 minuti, fino a ottenere un composto omogeneo ed elastico. Se l’impasto risulta appiccicoso, puoi aggiungere un po’ di farina, ma fai attenzione a non esagerare.

Lievitazione dell’impasto

Una volta che l’impasto è pronto, coprilo con un canovaccio pulito e lascialo lievitare in un luogo caldo per 2-3 ore, fino a quando non raddoppia di volume. Questo passaggio è fondamentale per ottenere un pane soffice e ben lievitato. Dopo il tempo di lievitazione, riprendi l’impasto e lavoralo brevemente su una superficie infarinata per sgonfiarlo.

Dai quindi la forma desiderata al tuo pane: puoi optare per una pagnotta, un filone o dei panini. Posiziona il pane su una teglia rivestita di carta forno e coprilo nuovamente, lasciando riposare per altri 30-40 minuti.

Cottura del pane

Preriscalda il forno a 220°C e inserisci un pentolino con acqua sul fondo per creare umidità, il che aiuterà a formare una crosta croccante. Quando il forno è caldo, inforna il pane e cuoci per 10 minuti a 220°C. Dopo questo tempo, abbassa la temperatura a 190°C e continua la cottura per altri 25-30 minuti.

Il pane è pronto quando la crosta è dorata e croccante. Sfornalo e lascialo raffreddare su una griglia. Se desideri un pane più digeribile, puoi lasciare lievitare l’impasto in frigorifero per 12-24 ore prima della cottura. Inoltre, per una crosta ancora più croccante, spruzza un po’ d’acqua nel forno nei primi minuti di cottura.

Varianti e consigli

Per un sapore più rustico, prova a sostituire una parte della farina con farina integrale o di semola. Il pane fatto in casa della nonna è una ricetta semplice ma ricca di tradizione, perfetta per ogni occasione. Con il suo profumo irresistibile e la sua consistenza perfetta, sarà un piacere da gustare in ogni momento della giornata.