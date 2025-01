Introduzione ai dolci dell’Epifania

L’Epifania, celebrata il 6 gennaio, rappresenta la conclusione delle festività natalizie e un momento di grande significato culturale in Italia. Ogni regione ha le proprie tradizioni e dolci tipici, che raccontano storie di usanze antiche e sapori unici. In questo articolo, esploreremo i dolci più rappresentativi dell’Epifania, con un focus particolare sugli struffoli napoletani, simbolo della dolcezza partenopea.

Struffoli: il dolce napoletano per eccellenza

Gli struffoli sono delle piccole palline di pasta lievitata, fritte e immerse nel miele, decorate con canditi e codette colorate. Questo dolce è un vero e proprio simbolo della tradizione napoletana e viene preparato in molte famiglie durante l’Epifania. La loro dolcezza e la loro forma invitante li rendono irresistibili per grandi e piccini. La preparazione degli struffoli è un momento di condivisione familiare, dove ogni membro contribuisce alla creazione di questo dolce che rappresenta non solo un piacere per il palato, ma anche un legame con le tradizioni.

Le specialità regionali dell’Epifania

Oltre agli struffoli, l’Italia offre una vasta gamma di dolci tipici per celebrare l’Epifania. A Varese, i Cammelli dolci sono delle fragranti creazioni di pasta sfoglia, spesso farcite con crema o marmellata, che simboleggiano i doni dei Re Magi. In Piemonte, la Fugassa d’la Befana è una focaccia dolce che nasconde simboli di fortuna, come fave colorate o monete, rendendo ogni morso un’esperienza di scoperta. In Liguria, gli Anicini, dolci all’anice, conquistano per la loro semplicità e leggerezza, mentre in Veneto la Pinza de la marantega è un pane dolce ricco di uvetta e fichi secchi, cotto tradizionalmente sotto la cenere dei falò.

Dolci dell’Epifania in altre regioni italiane

In Toscana, i cavallucci di Siena e i Befanini sono dolcetti aromatizzati al rhum, mentre ad Ancona si possono gustare le Pecorelle, dolci di pasta sfoglia ripieni di marmellata. In Abruzzo e Molise, i Pepatelli uniscono sapori intensi grazie all’uso di pepe nero e cacao. Scendendo in Puglia, le Cartellate baresi e i Purcidduzzi salentini raccontano storie di convivialità e tradizione. Infine, in Sicilia, la varietà dei dolci dell’Epifania è sorprendente, con specialità come i Buccellati e la Cubbaita, che deliziano i palati con i loro ingredienti ricchi e saporiti.