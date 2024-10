Il kiwi: un frutto ricco di benefici

Il kiwi è un frutto esotico che si distingue per il suo aspetto bruttino all’esterno, ma che nasconde un cuore verde brillante e succoso. Questo frutto è un vero e proprio alleato della salute, grazie al suo alto contenuto di vitamina C, che aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Con circa 85 mg di vitamina C per 100 g, il kiwi è un’ottima scelta per combattere i malanni invernali. Inoltre, è ricco di antiossidanti e fibre, rendendolo ideale per una dieta equilibrata.

Origini e varietà del kiwi

Contrariamente a quanto si possa pensare, il kiwi non proviene dalla Nuova Zelanda, ma dalla Cina, dove è stato apprezzato già seicento anni fa. Solo nel XIX secolo è stato introdotto in Europa dagli inglesi e successivamente coltivato in Nuova Zelanda. Oggi, l’Italia è uno dei maggiori produttori di kiwi, grazie a varietà come l’Actinidia deliciosa, caratterizzata dalla polpa verde e pelosa, e il kiwi gold, con polpa gialla e dolce. Negli ultimi anni, sono emersi anche i mini kiwi, piccoli e interamente commestibili, che stanno guadagnando popolarità.

Ricette creative con il kiwi

Il kiwi è estremamente versatile in cucina e può essere utilizzato in una varietà di piatti, sia dolci che salati. Per un antipasto originale, provate la bresaola con grana, zucchine crude e fette di kiwi. Per un dessert fresco, una crostata decorata con nastri di frutta è un’ottima scelta. Non dimenticate i frullati: un semplice frullato di kiwi con albume può diventare un dessert raffinato. Infine, per un cocktail rinfrescante, il Kiwi crush, preparato con frullato di kiwi, succo di pompelmo e frutto della passione, è perfetto per le serate estive.