Scopri come realizzare dolci spaventosi e gustosi per la festa di Halloween.

Dolci di Halloween: ricette facili e spaventose per i bambini

Halloween è una festa che affascina grandi e piccini, e preparare dolci a tema può rendere questa celebrazione ancora più divertente. In questo articolo, esploreremo cinque ricette facili per creare dolci spaventosi e gustosi, perfetti per sorprendere i bambini e rendere la notte di Halloween indimenticabile.

1. Biscotti a forma di dita

Per realizzare questi biscotti, inizia lavorando 220 g di burro morbido con 125 g di zucchero, un uovo, i semi di una bacca di vaniglia e un cucchiaino di estratto di mandorle. Una volta ottenuta una crema omogenea, aggiungi 350 g di farina e un cucchiaino di lievito per dolci. Forma dei cilindri simili a dita e inserisci una mandorla all’estremità per simulare un’unghia. Cuoci in forno a 160 °C per 20 minuti e spennella con marmellata di lamponi per un tocco di ‘sangue’.

2. Brownies mostruosi

I brownies sono un classico che può essere facilmente adattato a Halloween. Sciogli 125 g di cioccolato fondente e mescolalo con 90 g di burro e 200 g di zucchero a velo. Aggiungi due uova e amalgama bene. Infine, incorpora 100 g di farina e 120 g di noci tritate. Cuoci a 180 °C per 30 minuti e decora con zucchero a velo e sagome di mostri ritagliate da cartoncino.

3. Ossa di meringa

Per preparare le ossa di meringa, monta 3 albumi con una goccia di limone e aggiungi gradualmente 180 g di zucchero a velo. Forma le ossa su una teglia e cuoci a 90 °C per circa 2 ore. Queste dolcetti leggeri e croccanti saranno un successo tra i bambini!

4. Biscotti di zenzero spaventosi

Unisci 175 g di farina, un cucchiaino di lievito, 80 g di burro, 40 g di zucchero di canna, 50 g di miele e zenzero in polvere. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, stendilo e ritaglia biscotti a forma di zucche e fantasmi. Cuoci a 170 °C per 15 minuti e decora con pasta di zucchero colorata.

5. Cake pops fantasmi

Per questi dolcetti, sbriciola 200 g di pan di Spagna e mescolalo con marmellata. Forma delle palline e congelale. Immergile nel cioccolato bianco fuso e decorale con glassa nera per creare volti di fantasmi. Questi cake pops saranno un’attrazione irresistibile per i bambini!

Preparare dolci di Halloween in casa non solo è divertente, ma permette anche di controllare gli ingredienti, rendendo le prelibatezze più sane e gustose. Sperimenta queste ricette e rendi la tua festa di Halloween un momento speciale per tutta la famiglia!