Il profumo del Natale in Campania

Quando si avvicina il Natale, l’atmosfera in Campania si riempie di profumi e sapori unici. Tra le tradizioni culinarie più affascinanti, spiccano i dolci tipici che rendono queste festività ancora più speciali. Il pisto, un mix aromatico di spezie, è l’ingrediente chiave che arricchisce i dolci natalizi, donando loro un sapore inconfondibile.

I dolci simbolo del Natale

Tra i dolci più amati ci sono i mostaccioli e i roccocò. I mostaccioli, con la loro consistenza morbida e il sapore intenso, sono un must per ogni tavola natalizia. I roccocò, invece, si presentano in due varianti: morbidi e croccanti. Questi biscotti, caratterizzati da un impasto a base di mandorle, farina, zucchero e canditi, sono perfetti da gustare con un bicchiere di vino dolce o vermouth.

Tradizioni e usanze natalizie

La preparazione di questi dolci è una tradizione che risale a secoli fa. In particolare, i roccocò vengono preparati in grandi quantità in occasione della Madonna dell’Immacolata, l’8 dicembre. È consuetudine confezionarli con cura per regalarli a familiari e amici, affinché possano essere gustati durante tutto il periodo festivo. Questi dolci non mancano mai a fine pasto, accompagnati da altri biscotti tipici come i raffiuoli e i susamielli, dal giorno della Vigilia fino all’Epifania.

Le origini dei roccocò

I roccocò hanno una storia affascinante, risalente ai conventi napoletani. La prima ricetta documentata è stata scritta nel 1320 presso il Real Convento della Maddalena. Il loro nome deriva dal termine francese rocaille, che evidenzia la forma barocca del dolce, simile a una conchiglia arrotondata. La variante morbida è un’invenzione più recente, mentre la ricetta originale prevede una consistenza dura e compatta, nota per essere difficile da mordere, ma che rappresenta una vera e propria sfida per i golosi.

Roccocò: un dolce da non perdere

Preparare i roccocò in casa non è un’impresa impossibile, ma per chi ha poco tempo a disposizione, è possibile trovarli in tutte le pasticcerie e forni napoletani. Questi biscotti, detti anche spezza denti, sono ancora più deliziosi se inzuppati in un vino liquoroso come il marsala. La loro presenza sulle tavole natalizie è un simbolo di convivialità e tradizione, rendendo ogni pasto un momento speciale da condividere con i propri cari.