Incendio a Bayahibe: vittima italiana e centinaia di turisti evacuati

Una turista italiana ha perso la vita nell'incendio di un resort nella Repubblica Dominicana. Le autorità stanno gestendo l'emergenza e organizzando il rientro dei connazionali.

Un tragico incendio ha colpito il resort Viva Wyndham Dominicus Beach nella località di Bayahibenella Repubblica Dominicanacausando la morte di una cittadina italiana. Le autorità locali e l’ambasciata d’Italia sono immediatamente intervenute per gestire l’emergenza e assistere i turisti coinvolti.

La vittima, identificata come Francesca Valentinouna 46enne originaria di Casertaè stata colta da una crisi respiratoria mentre si trovava in spiaggia con altri turisti in fase di evacuazione. La donna ha perso conoscenza a causa dell’inalazione di monossido di carbonio provocato dal fumo dell’incendio. È stata trasportata in ospedale con un’auto privata, ma purtroppo non è sopravvissuta.

L’intervento delle autorità e l’assistenza ai turisti

L’ambasciatore d’Italia a Santo Domingo ha incontrato il marito della signora Valentino in ospedale, offrendo assistenza e supporto. L’ambasciata, in collaborazione con il resort e le autorità locali, sta monitorando le condizioni di tutti i connazionali coinvolti. Al momento, non si registrano altre vittime, ma le verifiche sono ancora in corso.

Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato sul luogo del disastro il capo della protezione civile e due ministri. Sono state tenute riunioni operative con l’ambasciata d’Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l’emergenza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha seguito personalmente l’intervento.

L’evacuazione e il rientro dei turisti

Il tour operator Alpitourche supporta molti turisti italiani, ha segnalato la presenza di 285 connazionali nel resort e altri in strutture collegate non coinvolte dall’incendio. Tutti i turisti presenti sono stati evacuati e messi in sicurezza. In totale, sono almeno 1700 i turisti evacuati.

L’ambasciata d’Italia ha organizzato voli di rientro per i connazionali. Un primo volo, con destinazione Veronaè previsto per oggi con 130 connazionali a bordo. Un secondo volo è previsto per domani con altri 80 cittadini. L’ambasciata ha anche attivato un’unità di emergenza per rilasciare documenti di viaggio ai connazionali che avessero perso il passaporto e per fornire assistenza.

Le operazioni di soccorso e le indagini

Funzionari dell’ambasciata, guidati dall’ambasciatore Sergio Maffettonesono presenti sul luogo e stanno seguendo le operazioni per il rientro dei connazionali in Italia. Le autorità locali stanno conducendo indagini per determinare le cause dell’incendio e garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.

La situazione è sotto controllo, ma le operazioni di soccorso e assistenza continuano. Le autorità stanno lavorando per garantire il rientro sicuro di tutti i turisti italiani e fornire il supporto necessario alle famiglie coinvolte.