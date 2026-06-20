Rigatoni alla Sommese con peperoncini del fiume, cozze e pomodorini: ricetta estiva napoletana

Un viaggio culinario tra i sapori del mare e dell'orto con i Rigatoni alla Sommese, un piatto estivo napoletano che unisce cozze, peperoncini del fiume e pomodorini.

Con l’arrivo dell’estate, le nostre tavole si riempiono di sapori intensi e profumi vibranti. Se siete alla ricerca di un primo piatto di pesce che rompa la routine dei classici, la cucina tradizionale campana offre una soluzione straordinaria: i Rigatoni alla Sommese con peperoncini del fiume, cozze e pomodorini.

Questo piatto combina magistralmente il gusto unico dei peperoncini verdi nani, la freschezza iodata delle cozze e la dolcezza naturale dei pomodorini ciliegia. Il risultato è un piatto di pasta delizioso, avvolgente e coloratissimo, perfetto per un pranzo in terrazza o una cena estiva tra amici.

Ingredienti freschi e di qualità

I protagonisti di questa ricetta sono i peperoncini del fiumenoti anche come friggitelli. Sceglieteli piccoli, sodi e di un bel verde brillante. Abbinati a cozze freschissime, sprigioneranno un profumo irresistibile.

Ecco la lista completa degli ingredienti:

320 g di pasta formato rigatoni

2 peperoncini del fiume

1 kg di cozze fresche intere

300 g di pomodorini tipo ciliegia

1 bicchiere di vino bianco secco

2 spicchi di aglio fresco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Un ciuffo di prezzemolo fresco tritato

Sale fino e pepe nero macinato q.b.

Acqua di cottura della pasta

Procedimento passo passo

Iniziamo con la pulizia e l’apertura delle cozze. Pulite accuratamente le cozze sotto l’acqua corrente, rimuovendo la barba laterale e raschiando bene i gusci. In una padella ampia, scaldate un filo d’olio extravergine di oliva e aggiungete uno spicchio d’aglio schiacciato. Unite le cozze, sfumate con il vino bianco e coprite con il coperchio. Cuocete a fiamma viva per pochi minuti, fino a quando i gusci si saranno aperti. Scartate quelle rimaste chiuse e filtrate il liquido di cottura.

In un’altra padella, scaldate un po’ d’olio e fate dorare l’aglio tritato insieme ai peperoncini del fiume, lavati e tagliati a rondelle. Aggiungete i pomodorini ciliegia tagliati a metà e cuocete a fuoco medio per circa 10 minuti. Versate nella padella le cozze sgusciate e il liquido di cottura filtrato. Lasciate cuocere a fuoco dolce per altri 5 minuti.

Nel frattempo, cuocete i rigatoni in abbondante acqua salata, scolandoli al dente. Trasferite i rigatoni direttamente nella padella con il sugo e saltateli a fiamma vivace. Se necessario, aggiungete un mestolo di acqua di cottura della pasta per creare una consistenza cremosa. Spegnete il fuoco e completate il piatto con una cascata di prezzemolo fresco tritato. Servite immediatamente ben caldo, arricchendo ogni piatto con un filo di olio extravergine di oliva a crudo.

Consigli dello chef

I peperoncini del fiume sono generalmente dolci, ma se volete mantenere il piatto totalmente dolce, rimuovete i semini interni e i filamenti bianchi. Se amate il contrasto vivace, potete lasciare i semi o aggiungere un pizzico di peperoncino rosso fresco nel soffritto iniziale.

Se non amate i rigatoni, questo sugo sposa perfettamente i formati di pasta lunga tipici della costiera campana, come gli spaghetti grossi, i vermicelli o i paccheri artigianali trafilati al bronzo.