Se siete alla stazione di Bologna e volete mangiare, scoprite in questo articolo dove andare nei posti più buoni!

Dove mangiare a Bologna vicino alla Stazione Centrale: posti migliori

Bottega Portici

Nei pressi della stazione di Bologna, in via Indipendenza, accanto all’omonimo hotel, è nato diversi anni fa il progetto ora esportato nel grande locale di Palazzo Bega e in altre città. L’offerta è incentrata sulla pasta fresca ripiena, con i mitici tortellini da passeggio della Bottega, qui sicuramente potrai gustare piatti tipici locali di ottima qualità.

Forno Brisa

A pochi minuti dalla stazione di Bologna troverai il Forno Brisa dove mangiare dell’ottimo pane, croissant, biscotti, tutto ciò che vuoi a base di carboidrati! I ragazzi del forno infatti sono diventati molto famosi per l’alta qualità dei prodotti bolognesi.

Sbando

Il mercato della Bolognina, in via Albani, negli ultimi anni ha attirato tanti posti dedicati alla cucina locale di alta qualità. Qui troverai un punto di ritrovo per gli amanti del buon cibo locale e del buon vino, assaggiando le proposte del giorno accanto ai piatti tipici bolognesi.

Manyi

Manyi è un locale/ristorante situato in via Alessandro Tiarini nella zona di Stazione Centrale, molto frequentato. Che tu sia alla ricerca di un pasto leggero o di un’esperienza gastronomica completa, qui troverai l’autentica cucina cinese di Bologna.

Il Bolognese Bar & Restaurant by “UNA cucina”

Il Bolognese Bar & Restaurant by “UNA cucina” è un locale, hotel situato in Piazza della Costituzione, sempre nella zona della Stazione Centrale. In questo ristorantino troverai la tipica cucina italiana bolognese, dai tortellini alle tagliatelle al ragù alle gustosissime tigelle.