Dai ai bambini una dose di vitamina C con questa insalata arcobaleno a strati , ideale per un pranzo al sacco o un picnic estivo.

Note

Che bello quando un piatto non è solo buonissimo, ma anche bello da vedere! Ad esempio, è il caso del riso arcobaleno, con pollo, peperoni e burro d’arachidi. E per concludere in bellezza, che ne dite di una bella torta arcobaleno?