Kontosouvli: la ricetta greca dei gustosi spiedini di carne

Descrizione

Simili ai souvlaki di lonza di maiale cotti alla griglia, ma decisamente più sostanziosi e speziati: i kontosouvli sono degli spiedini di carne tipici della cucina greca famosi in tutto il mondo. Vengono preparati con carne di maiale, agnello o pollo, marinati con spezie ed erbe mediterranee, arricchiti con verdure e cotti al forno. Immancabili le patate arrosto, che esaltano il gusto rustico e la bontà del piatto. Scoprite subito la ricetta tradizionale per ricreare in casa i prelibati kontosouvli!