Descrizione

Il gateau di patate vegetariano è una variante, altrettanto sfiziosa e saporita, del classico gateau di patate napoletano, che nella sua versione originale viene preparato con l’aggiunta del salame o della mortadella. Oggi vi spieghiamo come prepararlo utilizzando il Bimby TM31, non solo senza salumi, anche anche senza uova, in un’inedita versione leggera che conquisterà al primo assaggio anche i più scettici.