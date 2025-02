Passione per la carne marchigiana

Alla Braceria F.lli Mei, ogni piatto è il risultato di una profonda passione per la materia prima, che proviene esclusivamente dall’allevamento di famiglia. La carne di razza marchigiana, considerata il vero fiore all’occhiello dell’azienda agricola, viene preparata con metodi che esaltano il suo sapore unico. Le cotture sulla brace a vista non solo garantiscono un’esperienza sensoriale straordinaria, ma permettono anche di apprezzare il processo di preparazione, creando un legame diretto tra il cliente e la tradizione culinaria marchigiana.

Un menù che sorprende

La carta della braceria è un vero e proprio viaggio gastronomico, che va oltre la cucina tradizionale. Tra le proposte più sorprendenti troviamo il carciofo con salsa di aglio nero, cerfoglio al gin e liquirizia, un piatto che combina sapori inaspettati e ingredienti di alta qualità. Non meno interessanti sono la crostatina con fagiano, fegato e salsa alle erbe amare e il cappellaccio ripieno di stracotto e mirtilli, che dimostrano come la braceria riesca a fondere tradizione e innovazione in ogni portata. Ogni piatto è presentato con cura, rendendo l’esperienza culinaria non solo gustosa, ma anche visivamente affascinante.

Tradizione domenicale e dolci irresistibili

La domenica, la braceria torna alle radici con un menù d’asporto dedicato, permettendo a tutti di gustare i piatti tradizionali comodamente a casa. Questo approccio alla cucina domenicale è un omaggio alle tradizioni familiari, che vengono celebrate attraverso ricette tramandate nel tempo. Inoltre, non si possono perdere i dolci, veri e propri capolavori sia per il gusto che per la forma, che chiudono in bellezza ogni pasto. Con un prezzo che varia da 40 a 50 euro circa, la Braceria F.lli Mei offre un’esperienza culinaria di alta qualità, accessibile a tutti.