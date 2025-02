Scopri come preparare un primo piatto cremoso e avvolgente per ogni occasione.

Ingredienti per gli gnocchi di patate

Per preparare gli gnocchi di patate con crema di funghi, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

1 kg di patate

300 g di farina 00

1 uovo

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione degli gnocchi

Inizia lessando le patate in acqua salata fino a quando non saranno tenere. Una volta cotte, scolale e lasciale intiepidire. Sbucciale e schiacciale con uno schiacciapatate. In una ciotola, unisci le patate schiacciate, la farina, l’uovo, il sale e il pepe. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo. Forma dei cilindri e tagliali a pezzetti per ottenere gli gnocchi. Infarinati leggermente per evitare che si attacchino.

Preparazione della crema di funghi

Per la crema di funghi, utilizza funghi freschi o secchi. Se usi funghi secchi, mettili in ammollo in acqua calda per circa 30 minuti. In una padella, scalda un filo d’olio d’oliva e aggiungi uno spicchio d’aglio tritato. Quando l’aglio è dorato, aggiungi i funghi e cuoci a fuoco medio per circa 10 minuti. Aggiungi la panna e lascia cuocere fino a ottenere una crema densa. Aggiusta di sale e pepe e, se desideri, frulla il tutto per una consistenza più liscia.

Cottura e impiattamento

Cuoci gli gnocchi in abbondante acqua salata. Quando salgono a galla, sono pronti. Scolali e condiscili con la crema di funghi. Servi gli gnocchi caldi, guarniti con una spolverata di parmigiano reggiano o pecorino grattugiato e un po’ di prezzemolo fresco. Questo piatto è ideale per pranzi in famiglia o cene eleganti, accompagnato da un buon vino rosso.

Varianti e consigli

Puoi personalizzare la ricetta degli gnocchi di patate con crema di funghi in vari modi. Per una versione più leggera, sostituisci la panna con ricotta o yogurt greco. Se desideri un sapore più intenso, utilizza solo funghi porcini o funghi misti selvatici. Inoltre, puoi arricchire il piatto con speck croccante o noci tritate per un tocco di croccantezza. Gli gnocchi possono essere conservati in frigorifero per un massimo di 2 giorni o congelati per un uso futuro.