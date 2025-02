Un San Valentino all’insegna della libertà culinaria

Se stai cercando un modo speciale per celebrare il giorno degli innamorati, la Trattoria Da Tania a Zanica offre un’esperienza unica. Il 14 febbraio, a partire dalle ore 20, gli ospiti potranno gustare una cena alla carta, senza menù fisso, permettendo a ogni coppia di scegliere i piatti che più desiderano. Questo approccio innovativo rende la serata un’opportunità per esplorare sapori nuovi e sorprendenti, con piatti pensati appositamente per l’occasione.

Musica dal vivo per un’atmosfera romantica

La serata sarà animata dalle melodie jazz del talentuoso musicista Tommaso Michelotti, che accompagnerà i commensali con note avvolgenti, creando un’atmosfera intima e romantica. Le luci soffuse e il sottofondo musicale contribuiranno a rendere ogni momento speciale, trasformando una semplice cena in un’esperienza memorabile.

Piatti per tutti i gusti

La Trattoria Da Tania non dimentica nessuno: il menù prevede una varietà di opzioni, dai primi piatti ai secondi a base di pesce, senza trascurare le proposte vegetariane. Ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, riflettendo la passione e la creatività dello staff di cucina. Inoltre, ci saranno proposte fuori menù che sorprenderanno anche i palati più esigenti.

Un futuro ricco di novità

Il San Valentino non è che l’inizio di una stagione ricca di sorprese alla Trattoria Da Tania. La trattoria sta preparando nuove proposte per il menù giornaliero del pranzo, piatti speciali per il weekend e una serie di eventi che renderanno ogni venerdì sera un appuntamento imperdibile. Musica dal vivo, karaoke e aperitivi tematici animeranno le serate, creando un’atmosfera di convivialità e divertimento.

Un punto di riferimento per la buona cucina

Che si tratti di una cena romantica per San Valentino o di una serata tra amici, la Trattoria Da Tania continua a essere un luogo di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica. Con una cucina che sa sorprendere e un’atmosfera familiare, ogni visita diventa un momento da ricordare. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare la trattoria al numero 03519903865.