Un’innovazione nel menu de La Piadineria

La Piadineria, catena di ristoranti che dal 1994 delizia i palati italiani, ha recentemente introdotto nel suo menu una novità che sta già conquistando i clienti: la piadina Viteltonnè. Questa nuova proposta, disponibile in due varianti, è un omaggio alla tradizione culinaria piemontese, reinterpretata in chiave moderna. Con la sua combinazione di magatello extra tenero e salsa tonnata, la Viteltonnè si distingue per la sua freschezza e leggerezza, rendendola ideale per la transizione dalla stagione invernale a quella primaverile.

Ingredienti freschi e di qualità

Ogni giorno, nei 450 ristoranti La Piadineria, vengono servite in media 70.000 piadine, preparate con ingredienti freschi e completamente italiani. La nuova piadina Viteltonnè non fa eccezione: gli ingredienti principali, oltre al magatello e alla salsa tonnata, includono lattuga croccante e possono essere personalizzati con capperi o olio extravergine di oliva al limone. Questa attenzione alla qualità e alla freschezza è ciò che rende ogni piadina un’esperienza unica per i clienti.

Un successo che continua a crescere

La Viteltonnè è stata lanciata il 30 gennaio e si inserisce in un menu già ricco di opzioni, che include oltre 30 varianti di piadine dolci e salate. Il segreto del successo de La Piadineria risiede nella continua innovazione e nella capacità di adattarsi alle preferenze dei clienti. Dopo il successo della GranPolpetta, un’altra edizione limitata, la Viteltonnè promette di diventare un’altra pietra miliare nel menu della catena. La diversità delle ricette, che spazia da proposte vegetariane a creazioni più audaci, attira un pubblico variegato, rendendo ogni visita un’esperienza gastronomica unica.

Un’esperienza di ristorazione trasparente

Nei ristoranti La Piadineria, la preparazione delle piadine avviene in modo trasparente, con i clienti che possono osservare il processo di stesura e cottura direttamente dalla sala. Questo approccio non solo garantisce freschezza, ma crea anche un legame diretto tra il cliente e il prodotto. Per i più piccoli, è disponibile un menu dedicato, l’Enjoy menu, che include una piccola piadina dolce o salata, una bibita e un gadget a sorpresa, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Se siete amanti della piadina e desiderate provare la nuova Viteltonnè, non vi resta che visitare il ristorante La Piadineria più vicino a voi. Con un menu che continua a evolversi e a sorprendere, ogni visita promette di essere un’avventura culinaria indimenticabile.