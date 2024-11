Un dolce che celebra il Natale

La torta ‘Oh Bej!’ è un capolavoro di pasticceria che incarna l’atmosfera festiva del Natale. Creata dal rinomato pasticcere Marco Pedron, questa torta combina una base di frolla con un ripieno di gelatina al vin brûlé e una deliziosa crema ai marroni. I profumi avvolgenti e il gusto ricco di questo dolce lo rendono un must per le festività, portando chi lo assaggia in un viaggio sensoriale che ricorda le tradizioni natalizie.

Il percorso di Marco Pedron

Marco Pedron ha iniziato la sua carriera come pasticcere sotto la guida di Paola Budel al prestigioso Principe di Savoia. La sua formazione si è ampliata con esperienze a Bruxelles con Biasetto, a Milano e Londra con Princi, fino a lavorare con Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. Nel 2021, è entrato a far parte dell’APEI, l’Associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, e nel 2022 ha fondato la sua consulenza Pastry Thinker, diventando anche direttore didattico della sezione pasticceria per il Congusto Gourmet Institute. Recentemente, nel 2023, è stato riconosciuto da Iginio Massari come uno dei migliori pasticceri al mondo.

Ingredienti e preparazione della torta ‘Oh Bej!’

Per preparare questa torta, sono necessari ingredienti di alta qualità e una buona dose di pazienza. La preparazione richiede circa 2 ore e mezza di lavoro, seguite da 8 ore di raffreddamento. Gli ingredienti principali includono burro, zucchero, farina, biscotti, albume, gelatina, vino, spezie, marroni e panna. La preparazione inizia con la creazione della base di frolla, seguita dalla preparazione della gelatina al vin brûlé e della crema ai marroni. Ogni passaggio è fondamentale per ottenere un dolce che non solo è bello da vedere, ma anche straordinariamente buono.

Un dolce da condividere

La torta ‘Oh Bej!’ è perfetta per essere condivisa durante le festività, portando un tocco di eleganza e tradizione a ogni tavola. Con il suo sapore unico e la sua presentazione accattivante, è destinata a diventare il protagonista dei vostri pranzi e cene natalizie. Non dimenticate di accompagnarla con un buon vino dolce o un liquore per esaltare ulteriormente i suoi sapori. Scoprite anche altre ricette natalizie di Marco Pedron, come i biscotti del buon auspicio e il pan brioche farcito, per rendere le vostre feste ancora più speciali.