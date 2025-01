Ingredienti per le lasagne ai funghi

Per preparare delle deliziose lasagne ai funghi, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

250 g di lasagne fresche

300 g di funghi freschi (porcini, champignon o finferli)

50 g di funghi secchi (porcini)

500 ml di latte

50 g di burro

50 g di farina

200 g di scamorza o mozzarella

50 g di Parmigiano grattugiato

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo fresco

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Preparazione dei funghi

Inizia la preparazione delle lasagne ai funghi mettendo in ammollo i funghi secchi in acqua tiepida per circa 30 minuti. Nel frattempo, pulisci i funghi freschi con una spazzola per eliminare eventuali residui di terra. Rimuovi i peduncoli e affetta i funghi. In una padella, scalda un filo d’olio con uno spicchio d’aglio schiacciato. Aggiungi i funghi freschi e cuoci a fuoco medio per circa 20 minuti, coprendo con un coperchio. Una volta cotti, unisci i funghi secchi strizzati e mescola bene. Aggiungi infine il prezzemolo tritato e spegni il fuoco.

Preparazione della besciamella

Per la besciamella, sciogli il burro in un pentolino a fondo spesso. Aggiungi la farina e mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Versa il latte a filo, continuando a mescolare per evitare la formazione di grumi. Cuoci a fuoco lento per circa 5 minuti, quindi aggiungi sale, pepe e noce moscata a piacere. La besciamella deve risultare cremosa e densa.

Assemblaggio delle lasagne

Inizia a comporre le lasagne ai funghi posando sul fondo di una teglia un paio di cucchiai di besciamella. Sovrapponi due fogli di lasagna, quindi aggiungi uno strato di ragù di funghi, un po’ di scamorza tritata e una spolverata di Parmigiano. Ripeti il procedimento fino a esaurire gli ingredienti, terminando con uno strato di besciamella e formaggi. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 30-40 minuti, fino a ottenere una superficie dorata e croccante. Negli ultimi 10 minuti, attiva la modalità grill per una crosticina perfetta.

Conservazione e varianti

Le lasagne ai funghi possono essere conservate in frigorifero per un paio di giorni in un contenitore coperto. Se desideri, puoi anche congelarle, sia cotte che crude, per un massimo di tre mesi. Per una variante senza besciamella, sostituisci la besciamella con 200 ml di panna fresca, versandola sulle lasagne prima della cottura. Questo renderà il piatto ancora più cremoso e saporito.