Descrizione

Il lavash è un tradizionale pane armeno molto simile la pane azzimo, preparato con farina, acqua e olio, senza l’aggiunta del lievito. Ancora caldo è morbido quanto una piadina, mentre raffreddandosi assume una consistenza più croccante e friabile. In Armenia viene consumato in sostituizione al pane durante i pasti, ma è ottimo da proporre anche come antipasto o aperitivo in abbinamento da salumi, formaggi e salse.