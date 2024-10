Scopri come le caramelle diventano le vere star della notte di Halloween in Italia.

Le caramelle protagoniste di Halloween in Italia: dolcezza e mistero

Con l’avvicinarsi di Halloween, anche l’Italia si prepara a festeggiare la notte più spaventosa dell’anno. Quest’anno, si prevede che circa 11 milioni di italiani parteciperanno a questa celebrazione, immergendosi nel tradizionale “dolcetto o scherzetto”. Ma chi è il vero protagonista di questa festa? Le caramelle! Questi dolcetti, amati da adulti e bambini, sono essenziali per riempire le buste dei piccoli mostri che bussano alle porte.

Il consumo di caramelle in Italia

In Italia, le caramelle non sono solo un piacere per Halloween, ma sono consumate tutto l’anno. Secondo un’indagine condotta da Unione Italiana Food in collaborazione con AstraRicerche, il 95% degli italiani consuma regolarmente caramelle, con una particolare predilezione per i sapori di agrumi, menta e liquirizia. Questo amore per le caramelle è evidente in diverse regioni, con un italiano su tre che le considera un piacere quotidiano, specialmente in Sicilia, Lombardia, Campania e Puglia.

I gusti preferiti degli italiani

Quando si parla di sapori, gli italiani sembrano avere una vera e propria passione per le pozioni magiche. Gli agrumi dominano le preferenze, con un 44% di consensi, seguiti dalla menta balsamica e dalla liquirizia, che riescono a conquistare anche i palati più esigenti. Non mancano, però, altri gusti come l’eucalipto, l’anice e i frutti di bosco, tutti perfetti per aggiungere un tocco di mistero alla notte di Halloween.

Tradizione e innovazione nei gusti delle caramelle

Nonostante Halloween sia una festa di origine irlandese, le caramelle italiane rimangono fedeli alla nostra tradizione. Alcuni dei gusti più apprezzati hanno radici profonde nel nostro territorio: il limone della Campania, la liquirizia calabrese e la fragola della Basilicata sono solo alcuni esempi. Per chi cerca qualcosa di più sofisticato, ci sono anche il pistacchio siciliano e la mela trentina, sapori che evocano l’Italia anche in una notte “straniera”. Inoltre, il 49% degli italiani preferisce i sapori nostrani, mentre il 51% è aperto a esplorare gusti internazionali, rendendo il dolcetto un viaggio sensoriale unico.

Durante Halloween, il 65% degli italiani sceglie le caramelle come dolcetto preferito, superando cioccolatini, snack e biscotti. È la festa ideale per gli amanti di queste dolcezze, da offrire ai piccoli mostri di passaggio o da gustare durante una serata a tema horror. Pronti con la scorta di caramelle? Quest’anno Halloween si festeggia alla grande, e che si tratti di agrumi, menta o sapori esotici, le caramelle restano l’assoluto protagonista di una notte all’insegna della dolcezza e del brivido.