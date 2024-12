Un’azienda agricola radicata nel territorio romano

L’Azienda Agricola Daniele Petrella rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama agricolo di Roma. Situata in due sedi strategiche, al Quarto Miglio e al Nuovo Salario, l’azienda si distingue per la produzione e vendita di ortofrutta di alta qualità. Qui, i clienti possono trovare una vasta gamma di frutta e verdura di stagione, garantendo sempre prodotti freschi e a chilometro zero. La scelta di lavorare con fornitori locali, principalmente dalla zona di Velletri e dall’Agro Pontino, assicura che ogni prodotto sia non solo fresco, ma anche sostenibile.

Un assortimento variegato e di qualità

Le ceste dell’Azienda Agricola Petrella sono un vero e proprio tripudio di colori e sapori. Gli ortaggi, già puliti e pronti per essere consumati, sono accompagnati da una selezione di prodotti in barattolo, che spaziano dai sughi alle marmellate. Ogni prodotto è realizzato con ingredienti freschi e genuini, riflettendo l’impegno dell’azienda per la qualità. Inoltre, l’azienda è attiva sui social media, in particolare su Facebook, dove condivide aggiornamenti e informazioni sui propri prodotti, creando un legame diretto con i clienti.

Impegno contro lo spreco alimentare

Un aspetto distintivo dell’Azienda Agricola Petrella è la sua collaborazione con l’iniziativa “Too Good To Go”. Questa iniziativa permette di offrire box contenenti frutta e verdura di stagione, prodotti tipici e altre specialità, contribuendo così alla riduzione degli sprechi alimentari. Questo impegno non solo aiuta l’ambiente, ma offre anche ai clienti l’opportunità di acquistare prodotti freschi a un prezzo accessibile, promuovendo una cultura del consumo responsabile.

Olio extravergine di oliva: un tesoro della tradizione

Oltre all’ortofrutta, l’Azienda Agricola Petrella offre anche olio extravergine di oliva, prodotto nel proprio frantoio. L’olio è estratto a freddo, un metodo tradizionale che preserva le proprietà organolettiche delle olive, garantendo un prodotto di alta qualità. L’estrazione a caldo, al contrario, può compromettere il sapore e i benefici nutrizionali dell’olio. Pertanto, scegliere l’olio estratto a freddo significa optare per un alimento che non solo è buono, ma anche ricco di polifenoli e antiossidanti.

Un punto di riferimento per i romani

Grazie alla dedizione alla qualità e all’attenzione al cliente, l’Azienda Agricola Daniele Petrella si è affermata come un punto di riferimento per chi cerca prodotti ortofrutticoli freschi e genuini a Roma. Con un’offerta che spazia dalla frutta e verdura di stagione all’olio extravergine di oliva, l’azienda rappresenta un esempio di come la tradizione e l’innovazione possano convivere armoniosamente. Per chi desidera scoprire il vero sapore della campagna romana, una visita all’Azienda Agricola Petrella è d’obbligo.