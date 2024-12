Origini e tradizione degli struffoli

Gli struffoli sono un dolce tipico della tradizione napoletana, la cui origine risale ai tempi della Magnagrecia. Si narra che il nome derivi dalla parola greca “strongoulos pristòs”, che significa pallina tagliata. Questo dolce, caratterizzato da piccole palline di pasta fritta, è spesso associato alle festività natalizie e viene tradizionalmente decorato con confetti colorati e canditi. La ricetta classica prevede l’uso di ingredienti di origine animale, ma oggi è possibile preparare una versione completamente vegana, mantenendo intatti i sapori e la tradizione.

Ingredienti per gli struffoli vegani

Per preparare gli struffoli vegan, è fondamentale scegliere ingredienti di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

Per l’impasto: 300 g di farina 00, 50 g di zucchero di canna, 50 ml di olio di semi, 100 ml di acqua, un pizzico di sale e la scorza di un limone grattugiata.

300 g di farina 00, 50 g di zucchero di canna, 50 ml di olio di semi, 100 ml di acqua, un pizzico di sale e la scorza di un limone grattugiata. Per friggere: olio di semi q.b.

olio di semi q.b. Per decorare: sciroppo d’acero, confettini colorati e canditi a piacere.

Preparazione degli struffoli vegan

Iniziamo unendo tutti gli ingredienti per l’impasto in una ciotola. Mescoliamo bene fino a ottenere un composto morbido. Copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare per almeno due ore a temperatura ambiente. Dopo il riposo, reimpastiamo velocemente e stendiamo l’impasto su un piano infarinato. Formiamo dei serpentini e tagliamoli in piccoli pezzi, che disporremo su un piano infarinato per evitare che si attacchino. Prima di friggerli, eliminiamo la farina in eccesso utilizzando un setaccio.

Scaldiamo l’olio in una padella, facendo attenzione a non farlo diventare troppo caldo. Friggiamo gli struffoli poco per volta, fino a quando non assumono un bel colore dorato. Una volta cotti, scoliamoli con un mestolo bucato e poniamoli su un piatto coperto da carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Decorazione e presentazione

Per completare la preparazione, versiamo lo sciroppo d’acero sugli struffoli e mescoliamo delicatamente. Infine, spolverizziamo con confettini colorati e canditi, facendo attenzione a scegliere prodotti senza coloranti artificiali e grassi animali. Gli struffoli vegan sono pronti per essere serviti, perfetti per festeggiare le occasioni speciali o semplicemente per deliziare il palato in qualsiasi momento dell’anno.