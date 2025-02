Un anno di sfide per la frutticoltura

Il 2023 si è rivelato un anno di sfide per i produttori di frutta nel Capo Occidentale, con rese inferiori rispetto alle aspettative. Secondo Pierre de Wet, responsabile della tenuta di Romansrivier, il clima ha avuto un ruolo cruciale nel determinare l’andamento della produzione. Le pesche e le nettarine hanno mostrato risultati mediamente positivi, ma le pere Packham hanno subito un calo significativo. Le condizioni climatiche, in particolare un ottobre più caldo del solito, hanno influito negativamente sull’allegagione, portando a una diminuzione delle rese.

Impatto del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è diventato una realtà innegabile per gli agricoltori della regione. Le inondazioni, che si sono verificate con maggiore frequenza e intensità, hanno danneggiato le coltivazioni. Nel 2023, il livello di piena del fiume Breede ha superato il record di 200 anni, causando danni ingenti. Gli agricoltori devono ora affrontare non solo le sfide legate alla produzione, ma anche la crescente pressione delle mosche della frutta, aggravata dagli incendi estivi che hanno distrutto gli habitat naturali.

Nuove varietà e sostenibilità

Per affrontare queste sfide, i produttori stanno investendo in nuove varietà di frutta a basso fabbisogno di freddo. La transizione verso varietà più resistenti è fondamentale per garantire rese più elevate e una qualità superiore. Pierre de Wet sottolinea l’importanza di adattarsi alle nuove tecnologie e alle varietà innovative, come le pesche piatte Zodiac, che promettono di risolvere problemi di cracking che hanno afflitto i coltivatori. La sostenibilità diventa quindi un obiettivo primario, con l’adozione di pratiche agricole più responsabili e l’uso ridotto di sostanze chimiche.