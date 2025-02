Un patrimonio architettonico da scoprire

Torino, città ricca di storia e cultura, è famosa per le sue gallerie storiche, che rappresentano un patrimonio architettonico unico. Luoghi come la Galleria Subalpina, la Galleria Umberto I e la Galleria San Federico non solo raccontano la storia della città, ma si trasformano anche in palcoscenici per nuove esperienze gastronomiche. Questi spazi, che richiamano i passage parigini, sono testimoni di una vita cittadina vibrante, dove il gusto si fonde con la bellezza architettonica.

Galleria Subalpina: un viaggio nel gusto

Inaugurata nel 1873, la Galleria Subalpina è un esempio di eleganza ottocentesca, con i suoi decori in ferro e vetro. Questo spazio ha recentemente visto un rinnovamento, con l’apertura di nuovi locali dedicati alla gastronomia. Tra questi, il rinomato Baratti & Milano, che ha introdotto un servizio serale, portando la tradizione culinaria piemontese a un nuovo livello. Lo chef Ugo Alciati ha creato un menù che celebra i piatti storici, arricchendoli con ingredienti freschi provenienti dai propri orti.

Galleria Umberto I: un crocevia di sapori

La Galleria Umberto I, situata nel cuore di Porta Palazzo, è un altro punto di riferimento per gli amanti del buon cibo. Qui, storici caffè e ristoranti come Il Caffè della Basilica e Gustò offrono un’ampia gamma di piatti tipici, rendendo questo luogo un crocevia di sapori. La galleria, con la sua architettura a forma di “T”, è un luogo dove il passato incontra il presente, creando un’atmosfera unica per i visitatori.

Galleria San Federico: un ritrovo per gli amanti della cultura

La Galleria San Federico, inaugurata nel 1856, è famosa per la sua eleganza e per essere stata un punto di ritrovo per artisti e intellettuali. Oggi, ospita locali come Fiorfood Coop, dove è possibile gustare piatti preparati con ingredienti di alta qualità. Questo spazio continua a essere un centro culturale, dove la gastronomia si intreccia con la storia e l’arte.

Nuove aperture e progetti futuri

Oltre ai ristoranti storici, Torino sta assistendo a un fiorire di nuove aperture. La Libreria Luxemburg, situata nella Galleria Subalpina, ha recentemente rinnovato i suoi spazi, offrendo un’ampia selezione di testi e una piccola caffetteria. Inoltre, La Via del Tè ha aperto un nuovo negozio, proponendo una selezione di tè pregiati in un ambiente che richiama lo stile liberty della galleria. Questi nuovi progetti dimostrano come le gallerie storiche di Torino siano in continua evoluzione, pronte a offrire esperienze sempre più ricche e coinvolgenti.