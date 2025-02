Un nuovo inizio per la cucina vegana a Milano

Nel cuore di Milano, precisamente al civico 3 di Piazza Cavour, un tempo sede di un cinema, oggi sorge Linfa, il primo ristorante 100% vegano e senza glutine della città. Questo nuovo spazio gastronomico è situato all’interno di Visionnaire, un prestigioso brand di interior design italiano. La scelta di aprire un ristorante in un contesto così raffinato non è casuale; Linfa rappresenta un connubio perfetto tra estetica e sostenibilità.

La storia di Edoardo Valsecchi

Edoardo Valsecchi, fondatore di Linfa, è un giovane imprenditore milanese con una carriera internazionale. Dopo aver conseguito una laurea in economia e un master in enogastronomia, ha lavorato in ristoranti e hotel di fama mondiale a Dubai, Madrid e Londra. Tornato in Italia nel 2021, ha deciso di realizzare il suo sogno: aprire un ristorante che potesse soddisfare non solo i vegani, ma chiunque desiderasse un’alternativa sana e gustosa. “Volevo dimostrare che la cucina plant-based non è un compromesso, ma un’alternativa di gusto, salute e sostenibilità”, afferma Valsecchi.

Un menu innovativo e accattivante

Linfa offre un menu variegato che spazia da piatti tradizionali a creazioni innovative. Tra i piatti forti troviamo le polpette, la cotoletta vegana e il ragù di shitake, ma il sushi vegano sta diventando il vero protagonista. Con l’introduzione di nigiri, gunkan e tartare vegetali, Linfa si propone di sfatare il mito che la cucina vegana sia monotona. “C’è ancora tanta strada da fare per cambiare la percezione della cucina vegana, ma Milano sta evolvendo e noi siamo qui per far parte di questo cambiamento”, aggiunge Valsecchi.

Un ambiente di design per un’esperienza unica

Il ristorante si sviluppa in un ambiente elegante e sofisticato, con oltre 50 posti a sedere. L’accesso avviene tramite una scenografica scalinata che conduce a un locale caratterizzato da pareti di travertino e dettagli in acciaio. Linfa da Visionnaire non è solo un ristorante, ma un’esperienza che unisce il piacere del cibo alla bellezza del design. La missione di Linfa è chiara: dimostrare che una cucina plant-based può essere sorprendente e appagante, attirando non solo i vegani, ma anche chi è curioso di esplorare nuove frontiere gastronomiche.

Progetti futuri e innovazioni

Linfa da Visionnaire non si ferma qui. Tra i progetti futuri c’è l’introduzione di un servizio di aperitivo e la possibilità di offrire una colazione vegana e senza glutine, un’opzione ancora rara a Milano. Con un occhio attento alle tendenze gastronomiche e un forte impegno verso la sostenibilità, Linfa si propone di diventare un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa sana e gustosa nella ristorazione milanese.