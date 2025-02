La cicerchiata: un dolce simbolo di festa

La cicerchiata è uno dei dolci più amati del Carnevale, non solo in Umbria, ma anche in Abruzzo e Molise. Questo dessert è composto da piccole palline di pasta fritta, unite da miele caldo, creando una sorta di ciambella che si presenta in modo festoso e colorato. La sua preparazione è un rito che coinvolge famiglie e amici, rendendo ogni morso un momento di condivisione e gioia. La cicerchiata è spesso decorata con confetti colorati, rendendola ancora più attraente per grandi e piccini.

La crescionda: un dolce di antiche origini

Un altro dolce tipico del Carnevale umbro è la crescionda, una torta che affonda le radici nella tradizione medievale. Questa prelibatezza è una variante dolce della focaccia, preparata con ingredienti semplici ma ricchi di sapore, come uova, pangrattato e cioccolato. La crescionda “a tre strati” è particolarmente famosa, con l’aggiunta di amaretti che ne esaltano il gusto. La sua preparazione richiede attenzione e cura, ma il risultato finale è un dolce che conquista il palato di chiunque lo assaggi.

Girelle: dolcetti profumati e deliziosi

Le girelle sono un altro esempio di dolci tipici del Carnevale, realizzate con una pasta frolla aromatizzata al succo d’arancia. Questi dolcetti, fragranti e leggeri, sono perfetti per accompagnare un tè pomeridiano o per essere gustati durante le feste. La scorza d’arancia, utilizzata nel ripieno, conferisce un tocco di freschezza e un profumo inebriante. La preparazione delle girelle è semplice e veloce, rendendole un’ottima scelta per chi desidera portare in tavola un dolce fatto in casa senza troppa fatica.

Ingredienti e preparazione della cicerchiata

Per preparare la cicerchiata, iniziate lessando le patate e schiacciandole fino a ottenere una purea. Sciogliete il lievito nel latte tiepido e fate fondere il burro. In una ciotola capiente, unite le farine e lo zucchero, quindi incorporate le patate, le uova e il burro. Lavorate l’impasto fino a ottenere una consistenza morbida e collosa, quindi lasciatelo lievitare per 2-3 ore. Una volta lievitato, formate delle ciambelle e friggetele in olio caldo fino a doratura. Infine, passatele nello zucchero semolato e servitele con miele caldo.

Preparazione della crescionda

Per la crescionda, frullate gli amaretti e montate gli albumi con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. In una ciotola, unite il cioccolato tritato, il latte e il liquore, quindi aggiungete gli amaretti e la farina. Incorporate delicatamente gli albumi montati e versate l’impasto in una tortiera. Cuocete in forno a 180° per circa 60 minuti. Questo dolce, ricco di storia e sapore, è perfetto per celebrare il Carnevale con gusto.