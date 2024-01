Liquore alla banana senza panna e latte: anche per intolleranti

Descrizione

Il liquore alla banana è un drink dolce e fruttato, perfetto per accompagnare ogni momento di convivialità: aperitivi, pranzi e cene in compagnia di parenti e amici. Potete prepararlo anche come idea regalo per un’occasione speciale: i liquori fatti in casa sono un dono sempre gradito, specialmente nel periodo natalizio. La ricetta che vi proponiamo è adatta anche a chi soffre di intolleranza al lattosio o segue una dieta vegana, in quanto è senza panna e latte. Ugualmente cremoso e saporito, irresistibile se sorseggiato freddo e ottimo anche per preparare dolci.