Venerdì 2 ottobre, il tendone di Bake Off Italia ha accolto una serata dal sapore reale: Bak e Off Royal. L’ospite d’onore è stata Clelia d’Onofrio voluta di ritorno per la prima volta dal 2023, che ha guidato il pubblico in un viaggio tra Vienna, Napoli e Londra, passando per le tavole di tre sovrane.

Clelia d’Onofrio e il tema “royal”

L’ex giudice, nota al pubblico per la sua presenza dal 2013 al 2021, ha assunto il ruolo di narratrice onoraria, introducendo la serata come un tributo a regine, principesse e ai loro dolci di corte. Il filo conduttore è stato marcato da tre prove: una creativa dedicata all’imperatrice Sissi, una tecnica ispirata a Maria Teresa d’Asburgo e una sorpresa in onore di Elisabetta II.

Le tre prove: dalle torte imperiali al cioccolato reale

La prima sfida, la prova creativa, ha richiesto ai concorrenti di reinterpretare la celebre torta Sissi. Il dolce doveva includere marzapane, frutti rossi e violette candite, simboli della corona austriaca. Daniele, Donato e Onofrio hanno faticato a mantenere l’equilibrio, mentre Marco, Isabella e Carmen si sono distinti per struttura e misura.

Pastiera napoletana di Iginio Massari

Nel turno tecnico, il maestro Iginio Massari ha imposto la famosa pastiera napoletana legata alla leggenda di Maria Teresa d’Asburgo, la cosiddetta “regina che non sorride mai”. La ricetta prevede una base di frolla, un ripieno di ricotta, grano cotto, canditi e acqua di fiori d’arancio. Il vero nodo cruciale è stato gestire il tempo: le teglie dovevano entrare in forno entro un’ora, lasciando poi i 70 minuti necessari per la cottura. Danila, già esperta di questo dolce, è salita sul podio, seguita da Vittoria, mentre Alice si è piazzata ultima.

Torta al cioccolato per Elisabetta II

L’ultima prova, la sorpresa, ha onorato la sovrana britannica con una torta al cioccolato a cinque strati, con una sezione di biscotto al centro. L’obbligo era utilizzare cioccolato fondente, al latte e bianco senza che nessuno dominasse gli altri. Luca, titolare del grembiule blu ha beneficiato di dieci minuti di consigli da Ernst Knam, ma molti concorrenti hanno visto crollare le basi, impasti troppo secchi o crumble dimenticati. Marco, al contrario, ha mantenuto una calma rara e ha completato il dolce prima del tempo, guadagnandosi l’applauso finale.

Vincitore, blue apron e l’eliminazione di Isabella

Il grembiule blu simbolo di costanza e bravura, è passato da Luca a Marco, che ha dimostrato solidità in tutte e tre le prove. È il suo secondo riconoscimento della stagione, dopo la vittoria nella terza puntata. Dall’altro lato, la zona a rischio ha visto scivolare Grazia, Isabella e Alice; alla fine è stata Isabella a lasciare il tendone, diventando la quarta eliminata. La sua uscita è stata particolarmente severa perché era fra le migliori nella ricostruzione della torta Sissi.

Il prossimo appuntamento ritornerà alle regole consuete: il grembiule blu non si eredita, ma si conquista nuovamente. Con dodici concorrenti ancora in gara, la sfida regale non ha ancora mostrato tutti i suoi segreti.