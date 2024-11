Ingredienti per la marmellata di zucca speziata

Per preparare questa deliziosa marmellata, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Gli ingredienti principali sono:

500 g di polpa di zucca mantovana

300 g di zucchero

Succo di 1 lime

1 baccello di vaniglia

1 stella di anice stellato

Mezza stecca di cannella

Questi ingredienti si combinano per creare un sapore unico e avvolgente, perfetto per accompagnare le tue colazioni o merende autunnali.

Preparazione della marmellata di zucca speziata

La preparazione della marmellata di zucca speziata è semplice e veloce. Inizia raccogliendo la polpa di zucca in una casseruola. Aggiungi lo zucchero, il succo di lime, il baccello di vaniglia aperto, l’anice stellato e la cannella. Cuoci a fuoco lento per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto per evitare che si attacchi.

Dopo la cottura, lascia raffreddare il composto. Una volta freddo, rimuovi le spezie e trasferisci la marmellata in barattoli sterilizzati. Questa confettura può essere conservata in frigorifero per diverse settimane, permettendoti di gustarla anche nei mesi successivi.

Come servire la marmellata di zucca speziata

La marmellata di zucca speziata è estremamente versatile. Puoi servirla su fette di pane tostato, pan brioche o utilizzarla come farcitura per dolci e crostate. È anche un’ottima aggiunta a formaggi stagionati, creando un contrasto di sapori davvero interessante.

Inoltre, puoi abbinarla a piatti salati, come carni arrosto o insalate, per un tocco di dolcezza e spezie. Sperimenta e scopri come questa marmellata può arricchire le tue ricette autunnali!