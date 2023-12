Marmellata di uva fragola: la ricetta della nonna

Descrizione

La marmellata di uva fragola è una deliziosa confettura autunnale, preparata secondo la ricetta della nonna con acini di uva e zucchero. Una conserva genuina e semplicissima da preparare in casa, ottima da consumare durante tutto l’anno in mille modi diversi. Provatela come farcitura per crostate, torte e brioches, oppure gustatela con le fette biscottate o il pane tostato a colazione o a merenda.