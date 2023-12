I migliori ristoranti spagnoli di Milano per mangiare paella

I nostalgici della Spagna o coloro che sono da poco tornati da un viaggio a Madrid o Barcellona e desiderano assaporare nuovamente i piatti tipici del posto possono assaporare pietanze spagnole come la paella in diversi ristoranti di Milano: ecco dove andare a mangiare le specialità della gastronomia ispanica nel capoluogo lombardo in inverno.

Dove magiare la paella a Milano in inverno

Albufera

In via Lecco 15, si trova Albufera, un locale spagnolo situato nel cuore di Milano molto amato da residenti e turisti. Oltre alla paella, che è il piatto forte del ristorante, in menù ci sono anche diverse tapas realizzate in differenti versioni. Le tapas, in particolare, vengono proposte tramite un menù degustazione che ha l’obiettivo di far assaporare ai clienti i sapori tipici della cucina spagnola.

Ba-Ba Reeba

Situato al civico 1 di via Filippo Corridoni, Ba-Ba Reeba riesce a portare un po’ di Spagna a Milano. Presso il ristorante, è possibile gustare un’ottima paella e tante altre specialità come la tempura de pulpo, le papatas bravas y salsa del ba-ba reeba, la tortilla espanola, e molto altro ancora.

Taberna Vasca

Taberna Vasca, locale dagli interni semplici ed essenziali, propone una paella molto buona e amata dagli avventori. Propone tutti i giorni una serie di menu a prezzo fisso di prezzo variabile. Carta dei vini rigorosamente spagnola con scelta molto vasta. Il ristorante, in via Guintellino 1 all’angolo con Lodovico il Moro, è ideale per una cena informale.

Oveja Negra Milano – Tapas e Paella

In via Ortica 8, c’è Oveja Negra Milano – Tapas e Paella. Il quartiere, poco distante dal centro di Milano, ospita uno dei migliori locali in cui gustare la cucina tipica spagnola nella sua versione meno convenzionale e più casareccia. Il posto è estremamente accogliente e familiare. Oltre alla paella, è possibile mangiare pietanze che affondano la propria storia nella tradizione ma che sono state rivisitate in modo innovativo, sperimentando abbinamenti audaci.

Tapa

Al civico 7 di via Francesco Burlamacchi, nel cuore del quartiere Porta Romana, si trova Tapa, uno dei più conosciuti ristoranti spagnoli di Milano. Presso il locale è possibile fare sia un aperitivo che fermarsi per cena. Oltre alle ottime tapas che danno il nome al ristorante, i clienti apprezzano particolarmente la paella. Ottimi, poi, i vini del giorno provati al calice. Inoltre, è possibile mangiare sia all’interno che, quando il tempo è buono, all’esterno.