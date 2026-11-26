Dalla cucina di Sabbioneta alle tradizioni mantovane e cremonesi, il percorso di Massimo Manfredi, scomparso a 49 anni.

Massimo Manfredi, chef originario di Sabbioneta, in provincia di Mantova, è morto improvvisamente per un malore all’età di 49 anni. La sua scomparsa ha suscitato un forte cordoglio nel Mantovano e nel Cremonese, dove era conosciuto per il lavoro svolto per anni nella ristorazione. I funerali si svolgono giovedì 26 novembre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Sabbioneta.

Dal Corte Bondeno alla pasta fresca

A Sabbioneta Manfredi aveva gestito il ristorante Corte Bondeno, poi si era dedicato per diversi anni alla produzione di pasta fresca in un pastificio specializzato. La cucina era la sua professione, ma anche lo strumento con cui riscoprire e valorizzare le tradizioni gastronomiche del territorio.

Il suo percorso lo aveva portato anche a Cremona, dove aveva gestito il ristorante Tre Spade.

L’Accademia degli antichi sapori nella cascina del Settecento

Nel 2014 Manfredi aveva dato vita all’Accademia degli antichi sapori, in una cascina del Settecento nelle campagne sabbionetane. Il progetto puntava a recuperare il patrimonio gastronomico locale attraverso la riscoperta, la sperimentazione e la riproposizione dei piatti della tradizione storica mantovana e cremonese.

Da questo lavoro emerge il legame del cuoco con le radici del territorio: ricostruire i piatti antichi significava confrontarsi con ingredienti e preparazioni che appartenevano alla memoria delle case e delle campagne.

Lanzarote, il ritorno in Italia e il rugby

Circa due anni fa Manfredi si era trasferito a Lanzarote, nelle isole Canarie, dove aveva aperto un ristorante. Alla fine di luglio era tornato in Italia per curare alcuni problemi alla schiena conseguenti a una caduta. Non è chiaro se quella condizione sia collegata al malore che ne ha causato la morte.

Accanto alla cucina, Manfredi coltivava la passione per il rugby. Nel 2022 era stato tra i promotori della nascita della squadra Old del Casalmaggiore Rugby, formazione riservata agli over 42.

Il cordoglio e l’ultimo saluto

Manfredi lascia la compagna Marcella, il figlio Gabriele con la mamma Geanina, il fratello Edoardo con Rebecca, Guido e Tommaso. La salma arriverà nella chiesa parrocchiale di Sabbioneta dalla Casa Funeraria Roffia di Viadana, dove si terranno i funerali alle 9.30. Al termine della celebrazione il feretro sarà portato al cimitero locale.