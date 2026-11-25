Trattorie di paese, osterie e cucine di quartiere: la prima selezione di La Liste sui ristoranti italiani dove mangiare bene con meno di 50 euro.

Mangiare bene non richiede una spesa alta. La Liste, la «classifica delle classifiche» dei ristoranti, ha lanciato per la prima volta una selezione dedicata agli indirizzi di qualità in cui è possibile saziarsi con un conto che non supera i 50 euro. La guida si intitola The pleasure principle, Where Europe eats well for under 50 euros e comprende 25 locali italiani.

La selezione raccoglie dati provenienti da oltre 1.100 guide di 195 Paesi. Nella classifica principale, tra le tredici posizioni più alte, resta un solo italiano: Da Vittorio, il ristorante tre stelle Michelin della famiglia Cerea a Brusaporto, in provincia di Bergamo.

Trattorie di paese e cucine di quartiere

Gli indirizzi scelti hanno registri diversi. «La maggior parte di questi locali non è sotto i riflettori», si legge nella presentazione della selezione. Tra i locali ci sono trattorie di paese che servono gli stessi piatti da generazioni, punti ristoro nei mercati, osterie, cucine portuali e le cosiddette «seconde case», dove chef rinomati cucinano per i propri vicini.

Piemonte, Lombardia e Veneto: tajarin, tonnato e ravioli

Ad Alba la selezione include La Piola, dove lo chef Enrico Crippa prepara vitello tonnato, tajarin e agnolotti del plin, e l’Osteria dell’Arco, ospitata in una ex enoteca, che propone i sapori delle Langhe. Il tartufo fa salire il prezzo del piatto.

A Torino il riferimento è Consorzio, dove Valentina Chiaramonte cucina i ravioli di finanziera. A Milano Ratanà, di Cesare Battisti, lavora nella zona Isola con la cucina lombarda e segnala nel menu i produttori locali. Trippa, in Porta Romana, è il locale di Diego Rossi e Pietro Caroli, noto per il vitello tonnato e la pasta fresca.

In Valpolicella, a Torbe, la Trattoria Caprini è un locale familiare aperto dal 1907, dove si mangiano lasagnette e salmì.

Dal quinto quarto alla ribollita

A Bologna la Trattoria di Via Serra offre tigelle, tagliatelle fatte a mano, bolliti e un amaro al finocchietto selvatico. A Firenze Da Burde è specializzato in ribollita e peposo, mentre a Panzano in Chianti il macellaio Dario Cecchini ha aperto un locale dedicato alla carne davanti alla propria bottega.

A Orvieto La Palomba è gestita da tre generazioni dalla famiglia Cinti, con umbrichelli all’amatriciana e piccione alla leccarda. A Roma la selezione comprende anche Santo Palato, dove il quinto quarto ha un posto di rilievo.

Nel Sud, a Caianello, in provincia di Caserta, Il Contadino di Berardino Lombardo recupera ricette raccolte dalle contadine della zona negli anni 90, come l’uovo a susciello e la zuppa di cicoria. A Positano La Taverna del Leone serve linguine con vongole e puntarelle e mezzi paccheri con ragù di pesce.

La selezione è stata pubblicata il 24 novembre 2026. Chi vuole provare questi indirizzi può tenere presente che le ricette con il tartufo costano di più, mentre il resto dei menu resta nel budget indicato dalla guida.